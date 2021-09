Bottiglie di vetro in mano minaccia i passanti, nigeriano in manette

La scorsa notte è stato tratto in arresto un cittadino ventottenne nigeriano pluripregiudicato mentre, in evidente stato di alterazione psico-fisica, si aggirava con delle bottiglie di vetro in mano nei pressi degli esercizi commerciali situati in prossimità della rotatoria tra Viale della Croce Rossa e Via del Beato Cesidio a L’Aquila, con il chiaro intento di danneggiare i locali, mettendo in pericolo anche l’incolumità degli avventori. Gli agenti della Questura, intervenuti prontamente, hanno da subito notato l’atteggiamento poco collaborativo e ostile dell’uomo che, in rapida progressione, evolveva in parole e gesti di minacce, lanci di oggetti atti ad offendere sino ad arrivare al tentativo di aggressione fisica. Gli operatori, pertanto, provvedevano a contenere lo straniero, non senza difficoltà, accompagnandolo per la redazione degli atti di rito in Questura dove veniva arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, nei confronti dell’uomo, irregolare e senza fissa dimora, si procederà anche alla formalizzazione dell’iter finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale.

