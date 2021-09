Forza la cassetta delle offerte, ladro sacrilego arrestato dalla Squadra volante

Gli agenti della Squadra Volante della Questura de L’Aquila, impegnati in servizi di controllo del territorio, sono intervenuti presso la Chiesa “San Francesco di Assisi” di L’Aquila dove era stata segnalata la presenza di un individuo che si era introdotto all’interno del luogo di culto, forzando, con l’ausilio di strumenti da scasso, la cassetta delle offerte. A notare l’uomo, un cittadino aquilano di quarantadue anni, è stato il Parroco che, grazie al sistema di sicurezza, ha sorpreso il malintenzionato mentre cercava di darsi alla fuga dopo essersi accorto dell’attivazione dell’allarme acustico. Il sacerdote ha deciso pertanto di contattare immediatamente il 113 e gli agenti della Squadra Volante, giunti repentinamente sul posto, si sono posti subito alla ricerca del sospettato, riuscendo ad individuarlo e ad arrestarlo, dopo un breve inseguimento, in una via attigua alla parrocchia.

