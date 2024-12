Bracconaggio in Alto Vastese, trovato un lupo ucciso a fucilate: i Forestali a caccia del responsabile

Un esemplare di lupo, un maschio adulto, è stato rinvenuto morto in località Piana Sangritana, sul territorio comunale di Fraine. Il rinvenimento qualche giorno fa e da allora i Carabinieri Forestali di Gissi hanno avviato le indagini per tentare di risalire al responsabile di quello che sembra essere, al di là di ogni ragionevole dubbio, un atto di bracconaggio.

I militari infatti, insieme al personale del servizio veterinario della Asl, hanno riscontrato sul corpo dell’animale una lesione compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul luogo del ritrovamento, inoltre, delle evidenti tracce ematiche. Il lupo è stato trasferito presso i laboratori dell’istituto zooprofilattico di Lanciano per tutti gli accertamenti del caso. Gli esami di laboratorio accerteranno se la lesione che ha causato la morte dell’animale è stata causata effettivamente da un colpo di arma da fuoco. I veterinari sono in grado di accertare anche il tipo di arma utilizzata, se ad anima liscia o rigata. Tutti elementi che saranno utili ai Carabinieri forestali per individuare il responsabile dell’atto di bracconaggio.