BREAKING NEWS – Auto in fiamme a Belmonte del Sannio, è di un tartufaio

Automobile in fiamme in agro di Belmonte del Sannio. L’episodio pochi minuti fa. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone. Dalle prime indiscrezioni pare si tratti dell’autovettura di un cercatore di tartufi. Trattasi precisamente di una Citroen C4, pare di proprietà di cercatori di tartufo non dell’Alto Molise, ma comunque della provincia di Isernia. La zona del rogo, in agro di Belmonte, è denominata Colle Sant’Angelo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agnone che ha avviato le indagini per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

