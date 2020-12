Sit in davanti all’ospedale, Boccardo: «Tagli agli sprechi, non all’assistenza»

Sit in di protesta, questa mattina, davanti all’ospedale “San Francesco Caracciolo” di Agnone, organizzato dai sindacati del settore sanitario per chiedere all’Asrem e alla Regione Molise maggiori standard di sicurezza e migliori tutele per il personale ospedaliero. Tra i presenti anche Tecla Boccardo, segretaria regionale della Uil Molise, che ha risposto alle domande del giornalista Vittorio Labanca.

