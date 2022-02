BREAKING NEWS – Deraglia il treno furgoni, incidente interno alla Sevel

Un incidente allo stabilimento Sevel, per fortuna senza feriti, si è verificato questa mattina all’interno del sito produttivo della val di Sangro. Dalle prime indiscrezioni circolate pare che il treno che trasporta i furgoni abbia subito un deragliamento per cause in corso di accertamento da parte del personale preposto. Più di qualche furgone, caduto dalla linea, risulta danneggiato. La produzione molto probabilmente subirà un intuibile rallentamento. Al momento si è in attesa dei mezzi che dovranno riposizionare il treno di trasporto dei furgoni lungo la linea di lavoro.

