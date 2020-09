BREAKING NEWS – Ladri in azione ad Agnone, caccia all’uomo delle pattuglie dell’Arma

Una vera e propria caccia all’uomo è in corso, in questi momenti, nella città di Agnone. La segnalazione, intorno alle ore 21,30, di un tentativo di furto in abitazione, sventato probabilmente da un vicino di casa, ha messo in allarme i Carabinieri della compagnia di Agnone. Immediata la reazione dell’Arma, coordinata dal capitano Christian Proietti: diverse pattuglie stanno battendo e controllando tutto il territorio comunale di Agnone e le vie di accesso alla città, anche quelle secondarie.

Il capitano comandante, Christian Proietti

L’allarme è rimbalzato anche sui social, dove alcuni residenti hanno segnalato un tentato furto in abitazione in via Gualtiero. Secondo la ricostruzione dei testimoni i presunti ladri si sarebbero allontanati a bordo di una Mercedes di colore grigio. Chiunque notasse il veicolo sospetto è invitato a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112.