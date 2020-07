BREAKING NEWS – Seconda vittima del Covid19 in Alto Molise, un’altra nonnina di Belmonte

BELMONTE DEL SANNIO – La piccola comunità di Belmonte del Sannio piange la sua seconda vittima da Covid19. Si tratta di una anziana di 89 anni, già ospite della casa di riposo di Agnone evacuata dalla Protezione civile nazionale nelle scorse settimane. Seconda vittima del coronavirus dunque nell’Alto Molise, alle prese con gli effetti del cluster della struttura di assistenza per anziani finita ieri sera sotto i riflettori della trasmissione “Chi l’ha visto?“. E a darne conferma sono gli stessi famigliari contattati dalla nostra redazione. L’anziana, dopo un primo trasferimento nottetempo da Agnone a Venafro, era stata successivamente ricoverata a Campobasso presso il reparto Covid in ragione dell’aggravarsi delle sue condizioni cliniche. Nelle ultime ore il decesso. Intanto da fonti sanitarie si apprendere che tutti gli anziani della casa di riposo di Agnone trasferiti a Venafro sono stati sottoposti ad un secondo tampone. Si è in attesa di conoscere l’esito di questi ulteriori controlli.

Correlati