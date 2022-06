BREAKING NEWS – Trovato senza vita l’uomo di Vastogirardi

E’ appena giunta in redazione la notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Giovanni Iannacito di Vastogirardi, classe 1958, allontanatosi lo scorso 29 maggio dalla Rsa “Samnium – Istituto Salubritas” di Montaquila dove era ospite. Nella giornata di oggi la squadra interforze impegnata nelle ricerche, coordinata dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia, aveva trovato un dispositivo medico ritenuto compatibile con quelli utilizzati dallo scomparso. Proprio in quella zona, in prossimità di un fiume, a qualche chilometro di distanza dalla Rsa, i Vigili del fuoco e il resto del personale operante hanno concentrato le ricerche, che pochi minuti fa hanno dato esito positivo. Il corpo senza vita di Iannacito è stato trovato in fondo ad un burrone. Sono in corso ora le operazioni di recupero della salma.

