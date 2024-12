Bufere di neve in Alto Molise e Alto Vastese: strade provinciali percorribili, ma la visibilità è scarsa

L’ondata di maltempo che si sta abbattendo, ormai dalla giornata di ieri, sul comprensorio interno del Vastese e dell’Alto Molise, ha apportato al momento accumuli di neve al suolo che a Schiavi di Abruzzo raggiungono i quaranta centimetri, mentre a Capracotta superano abbondantemente il mezzo metro.

Più che la neve caduta, tuttavia, a destare preoccupazione è la bufera che soffia incessantemente dalla serata di ieri su tutto il territorio. La neve trasportata dalle violente raffiche di vento azzerano la visibilità, rendendo particolarmente pericoloso il transito veicolare.

Non si segnalano, al momento, grosse criticità; anche la rete elettrica sta reggendo senza accusare interruzioni. Qualche auto di traverso, soprattutto in Alto Vastese, lungo le provinciali per Castiglione Messer Marino, sta ostacolando le attività di sgombero neve su quelle arterie, ma la circolazione di emergenza è comunque garantita dall’incessante opera dei mezzi spazzaneve.

La fase di maltempo andrà avanti, secondo le previsioni, ancora per molte ore, quindi le autorità raccomandano di non mettersi in auto se non strettamente necessario.