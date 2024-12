Cane precipita in uno strapiombo profondo cento metri, recuperato dai Vigili del fuoco

Un cane, scomparso il giorno 21 dicembre a Pozzilli, è stato ritrovato ieri in località Versante Nord della Montagna di Santa Croce in un burrone, uno strapiombo di circa cento metri. Per recuperarlo dall’ambiente impervio sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Isernia con personale specializzato Speleo Alpino Fluviale, che lo hanno raggiunto calandosi con tecniche alpine. Il cane, fortunatamente illeso, è stato recuperato, imbracato e trasportato a monte per consegnarlo ai proprietari.

