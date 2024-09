Un compleanno in Alto Vastese per Sonia che, in vacanza per qualche giorno a Castelguidone, ha approfittato della bella giornata di sole per uno scatto romantico, con il suo Alessio e il cane di famiglia Funes, all’interno del cuore di Schiavi di Abruzzo. Tanti auguri di buon compleanno a Sonia e alla allegra famiglia che vive a Spoleto.

