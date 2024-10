Buon compleanno Silvana!

«Non vi è scatto migliore che possa descrivere il tuo essere, il tuo animo: colto, lungimirante e nobile. Bella, saggia, altruista e sensibile, hai fatto della nostra vita il senso della tua, donandoci da sempre amore, protezione ed educazione, rendendoci oggi donne degne di ogni rispetto. A te, piccola grande donna, oggi in maniera particolare vanno i miei più cari auguri ma, persone come te andrebbero venerate e festeggiate ogni giorno. Buon compleanno, mamma, per altri infiniti giorni! Sei la madre e la nonna che ogni figlio meriterebbe! Augurissimi anche da Rosario e la dolce Desiré».

E’ il messaggio speciale per Silvana Ficca che nel giorno del suo compleanno arriva dalla figlia Nicole e dagli altri della famiglia. Agli auguri si associa molto volentieri anche la redazione dell’Eco.