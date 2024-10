Il dialetto di Poggio Sannita conquista Napoli, “Le ciele lendane” terza classificata della rassegna “Emozioni in versi”

Nel suo lungo viaggio iniziato tanti anni fa, nei giorni scorsi il dialetto caccavonese ha fatto tappa a Napoli, nella sala della Loggia del Maschio Angioino. Una location d’eccezione per un appuntamento culturale tra i più importanti della penisola, sicuramente del centro sud. In quello scenario si è infatti tenuta la cerimonia di premiazione della settima edizione del premio “Emozioni in versi”.

Tiberio La Rocca, noto e pluripremiato poeta originario di Poggio Sannita, è risultato terzo classificato nella sezione in vernacolo con la poesia “Le ciele lendane” dedicata alla piaga dell’emigrazione, prima causa delle spopolamento dell’Alto Molise e di tutti i centri montani dell’Appennino.

«Portare il dialetto del proprio luogo di nascita in tutta Italia, far sì che un piccolo paesino dell’Alto Molise sia conosciuto ovunque, mi rende davvero felice. – commenta alla nostra redazione il poeta Tiberio La Rocca – Fare qualcosa per il proprio paese è un dovere a cui nessuno dovrebbe sottrarsi. Dedico questo premio al mio paese con la speranza di riuscire ancora, nel corso degli anni, a farlo conoscere ed apprezzare in tutta Italia».