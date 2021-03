Con la determinazione direttoriale DPD/42 del 12/03/2021 sono stati differiti al 30 giugno 2021 i termini in scadenza per il corrente anno per i seguenti adempimenti in materia di caccia: iscrizione e ammissione dei cacciatori agli ATC; presentazione istanze contributi delle associazioni venatorie; restituzione tesserini di abbattimento agli ATC; presentazione alla Regione Abruzzo del rendiconto consuntivo annuale degli ATC.

QUI IL DOCUMENTO