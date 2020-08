Caccia in Molise: si parte il 20, con pre-aperture il 2 e 6 settembre

La stagione venatoria in Molise ha inizio il 20 settembre 2020 e termina il 10 febbraio 2021, secondo la delibera di Giunta approvata nei giorni scorsi.

Previste delle pre-aperture a determinate specie: Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica

pica) in pre-apertura nelle giornate del 2 e 6 settembre 2020 da appostamento temporaneo senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia.

Fagiano (Phasianus colchicus), prelievo venatorio:

dal 20 settembre 2020 al 30 novembre 2020.

Quaglia (Coturnix coturnix)

Prelievo venatorio:

dal 20 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Tortora (Streptopelia turtur)

Prelievo venatorio: in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 2 e 6 settembre 2020, in appostamento e senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia.

b) dal 20 settembre 2020 al 30 settembre 2020.

Colombaccio (Columba palumbus)

Prelievo venatorio:

a) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;



Beccaccia (Scolopax rusticola)

Prelievo venatorio:

c) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;

d) dal 2 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;

e) dal 21 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo.

Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.



Lepre (Lepus europaeus)

Prelievo venatorio:

a) dal 20 settembre 2020 al 16 dicembre 2020;

Cinghiale (Sus scrofa)

Prelievo venatorio:

a) dal 14 ottobre 2020 al 13 gennaio 2021;

b) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del 30/04/2019;

c) è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l’ausilio di cani da seguita.

Volpe (Vulpes volpe)

Prelievo venatorio:

a) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;