Frattura doppia giocando a calcio, bambino trasferito in ospedale dall’eliambulanza

Incidente al campo di gioco, bambino trasferito in ospedale dall’eliambulanza. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi a Castiglione Messer Marino. Un bambino in vacanza in paese, dieci anni, residente in una grande città del Nord Italia, stava giocando a calcio con dei coetanei quando è rimasto vittima di un incidente probabilmente in seguito ad una caduta.

Lanciato l’allarme da parte degli adulti presenti, il bambino è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 del locale distretto sanitario. Dalle prime indiscrezioni circolate si parla di una doppia frattura alla spalla e al gomito. Per via del dolore lancinante e dello spavento il bambino continuava a perdere conoscenza. Per questo motivo il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che, atterrata presso il campo sportivo, ha successivamente trasferito il giovanissimo paziente in ospedale a Chieti dove è stato ricoverato.