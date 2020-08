Cadavere in decomposizione a Schiavi, sul posto i Carabinieri

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in una abitazione in una frazione di Schiavi di Abruzzo.

Si tratta di una donna del 1961. Sul posto i Carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Walter Scampamorte.

Alle ore 22.50 di ieri giungeva chiamata da parte di una donna, la quale riferiva che da alcuni giorni non aveva notizie della sorella che era venuta in villeggiatura a in Schiavi di Abruzzo Contrada Casali, poiché il telefono squillava ma non rispondeva. Militari stazione CC schiavi di Abruzzo si portavano sul posto richiedendo intervento Vigili de Fuoco. S. A. nata a Roma, classe.1961 residente a Roma , veniva trovata cadavere nel letto, in avanzato stato di decomposizione. Si portava sul posto il Medico Legale Necroscopo. Veniva avvisato magistrato di turno della Procura di Vastò Dott. Pecoraro. Quest’ultimo questa mattina disponeva la restituzione della salma ai familiari. Morte naturale , nessun segno di effrazione, valori presenti in casa.