Cadono in acqua, trascinati al largo: salvati da un Carabiniere libero dal servizio

Recuperati in mare da un Carabiniere due pescatori caduti in acqua e trascinati a largo dalla corrente.

Nel pomeriggio di oggi due giovani residenti nell’entroterra della provincia di Chieti erano impegnati in una battuta di pesca alla foce del fiume Sangro. Uno dei due è caduto accidentalmente in acqua, ma non è riuscito a tornare a riva a causa della forte corrente che lo ha spinto a largo. Ha chiesto aiuto all’amico che si è tuffato, ma anche lui si è trovato ben presto in difficoltà. Alcuni bagnanti hanno assistito alla scena ed hanno allertato il bagnino che a sua volta ha allertato il gestore della vicina darsena per fare intervenire un’imbarcazione a soccorso. Infatti una barca pilotata da un brigadiere dei carabinieri in servizio a Lanciano, ma nella circostanza libero dal servizio, che stava prendendo il largo dalla banchina, ha ricevuto la richiesta di soccorso ed in pochissimi minuti ha raggiunto i due giovani, ai quali ha lanciato una ciambella di salvataggio e li ha riportati a bordo. Entrambi stanno bene, non hanno riportato traumi tanto che una volta riaccompagnati a riva, hanno rifiutato le cure dei sanitari del 118.