Caduta massi sulla carreggiata, chiusa al traffico la ex statale Istonia all’uscita di Castiglione Messer Marino

Massi che precipitano sulla carreggiata dal costone a monte, rappresentando un concreto pericolo per gli automobilisti in transito. Chiusa al traffico, per motivi precauzionali, la ex statale Istonia, la cosiddetta “mulattiera“, all’uscita di Castiglione Messer Marino.

Interrotti, dunque, i collegamenti tra Alto Vastese e Alto Molise, a causa della chiusura al traffico, per motivi di sicurezza, della ex statale Istonia. Già in mattinata erano stati segnalati dei massi precipitati sulla sede stradale, nel tratto abruzzese dell’arteria, appena dopo l’abitato di Castiglione, al km 68+800, nei pressi di una casetta cantoniera diroccata. In via precauzionale e per gli accertamenti del caso è stato richiesto un sopralluogo dei Vigili del fuoco, all’esito del quale si è optato per la chiusura al traffico al fine di non mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti.

La strada, dunque, resterà chiusa al traffico per tutta la notte, ed è già stata transennata per impedire l’accesso. Domattina un escavatore di una ditta del posto interverrà per rimuovere i massi precipitati e soprattutto lavorerà a monte per far cadere, in sicurezza, gli altri macigni che minacciano di staccarsi.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione, al comando del maresciallo Abbruzzese. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, presumibilmente già domani in mattinata, l’arteria sarà riaperta al traffico. Per eventuali emergenze è percorribile la sottostante strada interpoderale.