Calcio, Agnone torna ad ospitare la finalissima di Coppa Italia del campionato di Eccellenza

Sarà l’impianto senza barriere dello stadio ‘Civitelle’ di Agnone ad ospitare la finalissima di Coppa Italia del campionato regionale tra Venafro e Alto Casertano. L’appuntamento è per domenica 4 febbraio a partire dalle ore 14,30. Il regolamento prevede, in caso di pareggio al 90’, i tempi supplementari e calci di rigore. La vincitrice accederà alla fase nazionale. E’ questa la seconda volta che lo stadio agnonese ospita una finale tricolore del campionato di Eccellenza. In passato sul rettangolo verde di viale Castelnuovo a darsi battaglia Venafro e Capriatese, stagione 2009 – 2010. Ad alzare il trofeo fu la formazione campana che ebbe la meglio sui bianconeri per tre reti a zero. In attesa del match, la società di casa sta provvedendo a sistemare gli spogliatoi che versano in una situazione non proprio adatta per un evento del genere.

Riproponiamo il tabellino della finalissima disputata al Civitelle il 14 febbraio del 2010

Capriatese – Venafro 3-0

Reti: 14′ Crognale, 56′ e 79′ Riccitiello

Capriatese: Roncone, Marzocchella, Borrino; Pollio (82’ Camputaro), Galardi, De Ciantis; Barchiesi, Di Monti, Carraturo, Riccitiello (88’ Nacci), Crognale (65’ Longo). All.: Perilli

Venafro: Russo, Covilo, Minauda, Velardi, Borrelli, Esposito; Capezzuto, V. Ricamato, Patriciello (63’ Marziale), Keita, Armonia (63’ Agbonifo). All.: Urbano

Arbitro: Potena (Isernia)