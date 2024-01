Ponte Sente, la consigliere regionale Bocchino: «Entro l’estate l’avvio dei lavori»

Con le elezioni regionali alle porte, in Abruzzo, anche il ponte sul Sente tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio, dimenticato dalla Regione “cugina” e dallo stesso Molise, torna ad essere strategico e spendibile “per qualche voto in più” parafrasando il maestro Sergio Leone. Al netto delle “balle” da campagna elettorale, pare che la ormai famigerata convenzione tricefala tra Ministero, Anas e Provincia di Isernia sia in dirittura di arrivo. Lo riferisce alla nostra redazione Giorgio Iacapraro, che nei giorni scorsi, insieme ad altri componenti del comitato per la riapertura al traffico del viadotto sul Sente, ha preso parte ad un incontro elettorale con la consigliere regionale dell’Abruzzo e nuovamente candidata Sabrina Bocchino.

La convinta esponente leghista ha assicurato, secondo quanto riferisce lo stesso Iacapraro, che la convenzione con Anas sarà sottoscritta dalla Provincia pentra a fine mese, quindi tra pochi giorni, e per la primavera prossima, al massimo per l’avvio dell’estate, potranno iniziare i lavori di sistemazione delle pile presuntamente pericolanti.

«Per la riapertura a senso unico alternato – aggiunge Iacapraro, che sull’argomento ha avuto evidentemente un colloquio con la consigliera Bocchino – deciderà la direzione dei lavori, a cantiere aperto». «Alla sollecitazione dei presenti in merito al fatto che le strade provinciali hanno bisogno di manutenzioni urgenti, compresa la segnaletica, – aggiunge Iacapraro – la consigliera ha risposto che il Ministro delle infrastrutture, il vicepremier Matteo Salvini, può intervenire sulle strade Anas, per cui è necessario far statalizzare l’arteria, con il passaggio dalla Provincia ad Anas. Solo dopo sarà possibile assicurare una attenta manutenzione e dialogare per l’uscita dall’isolamento di Alto Molise e Alto Vastese, verso il Sangro, seguendo le indicazioni di massima indicate anni fa da Massimo Mastrangelo, ex sindaco di Castiglione Messer Marino».