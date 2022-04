Calcio, Agnonese di scena a Isernia senza il bomber Picozzi. Vastogirardi a Trastevere

Derby al ‘Lancellotta’ per l’Olympia Agnonese che a tre giornate dalla conclusione della regular season insegue la terza posizione in classifica. Dopo gli ultimi scivoloni (Campodipietra e Termoli), la terza piazza, utile per disputare i play-off tra le mura amiche, dista cinque lunghezze.

Contro un undici in piena salute, i granata annoverano la pesante assenza dell’attaccante Picozzi, appiedato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. In dubbio anche il difensore Gentile e non al top della forma il capitano Mancino. Così che il tecnico Michele D’Ambrosio sarà chiamato a fare di necessità virtù per strappare un risultato utile per tentare di restare sulla scia del Campodipietra che negli ultimi 180 minuti affronterà Pietramontecorvino e Aurora Ururi. All’andata terminò 3-1 in favore degli altomolisani, mentre l’Isernia ha eliminato l’Olympia dalla competizione tricolore.

Fischio d’inizio alle ore 15 e affidato al signor Vincenzo Riahi Hamza della sezione di Lovere. I due assistenti, Nicola Bibbo e Antonio Pio Del Balso, entrambi di Campobasso.

In serie D, dopo la sconfitta nella gara infrastettimanale contro la Sambenedettese (1-0), il Vastogirardi va alla caccia del riscatto nella trasferta di Trastevere.

Eccellenza, le gare della 28^ giornata: Termoli – Cliternina; Isernia-Agnonese; Gambatesa-Bojano; Guglionesi-Pietramontecorvino; Volturnia-Castel di Sangro.

I risultati degli anticipi: Venafro – Aurora Ururi 2-1; Campodipietra – Altilia Samnium 11-0; Campobasso 1919 – Sesto Campano 1-1.