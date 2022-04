25 aprile: Poggio Sannita inaugura il nuovo parco giochi per i più piccoli

Inaugurare un parco giochi, quindi uno spazio dedicato ai bambini, cioè al futuro del paese e della nazione, nel giorno del 25 aprile, solitamente riservato alla celebrazione della liberazione dall’occupazione nazista.

L’iniziativa, che potrebbe apparire insolita e magari anche fuori luogo vista la ricorrenza ufficiale e istituzionale, è dell’amministrazione comunale di Poggio Sannita, guidata dal sindaco Giuseppe Orlando. In realtà si tratta solo di un espediente logico e comprensibile di approfittare di una giornata di festa, durante la quale nel piccolo centro montano dell’Alto Molise torneranno molti concittadini ed emigrati.

Domani, dunque, il primo cittadino Orlando e la sua squadra di amministratori, tra i quali il vicesindaco “tuttofare” Tonino Amicone, hanno invitato la cittadinanza a prendere parte all’inaugurazione del nuovo parco giochi, un’area attrezzata lungo la via Parallela, all’interno del centro abitato. Una zona molto ampia, immersa nel verde, attrezzata con giochi e attrezzature per l’attività fisica dei più piccoli, con pavimentazione antiurto e comode panchine per i genitori. L’evento inaugurale è previsto per le ore 11.