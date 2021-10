Calcio, Agnonese forza sei: inabissato il Bojano. Ricamato e Guida, pari al ‘Di Tella’

L’Agnonese forza sei travolge anche il Bojano. L’undici di D’Ambrosio allunga la striscia di risultati positivi e conferma la seconda piazza in classifica generale alle spalle del Termoli e in coabitazione con il Sesto Campano. Al ‘Civitelle’ i granata ottengono il terzo successo stagionale grazie alle reti di Konè (doppietta), di un ritrovato Basilio Antonelli (doppietta), Picozzi e Scorza. Le sei marcature rifilate ai matesini fanno sì che gli altomolisani diventano il miglior secondo attacco del raggruppamento. Domenica prossima ancora un test tra le mura amiche nel derby con il Venafro, nel frattempo mercoledì c’è la Turris nella gara di andata valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Nel campionato di serie D ancora un pareggio per il Vastogirardi che al ‘Di Tella’ impatta (1-1) contro il Matese di Urbano. In gol due ex agnonesi, Ricamato per i campani e Guida per l’undici di Prosperi.

Tutti i risultati: Venafro – Termoli 1-4; Campodipietra- Isernia 2-2; Altilia – Sesto Campano 0-2; Aurora Ururi – Volturnia 4-0; Cliternina – Castel di Sangro 0-3; Agnonese – Bojano 6-2; Pietramontecorvino – Campobasso 1919 8-2; Real Guglionesi – Gambatesa 1-1.

Il tabellino di Agnonese – Bojano

Reti: 4’ e 41’ Antonelli (OA), 8’ Sillah (B), 22’ (rig.) Picozzi (OA), 48’ Mauriello (B), 49’ Kone (OA), 70’ Diallo (OA), 86’

Scorza (OA).

Ol Agnonese: Maggi, Petrosino, Litterio, Dembele, Gentile (81’ Di Filippo), Pistillo, Antonelli (62’ Diallo), Brunetti (81’ Venditti), Konè (67’ Di Ciocco), Picozzi, Senatore (57’ Scorza). All.: D’Ambrosio

Us Bojano: De Martino, Colalillo K. S. (70’ Rico), Drini, Celato (72’ Cianitto), Mbengue, Sabatino S., Di Camillo (55’ Di Matteo G.), Tasillo, Paduano (62’ Pinelli), Mauriello (87’ Perrella), Sillah. All.: Varanese (squalificato) in panchina Colalillo



Arbitro: Matarese di Termoli



Note: spettatori 250 circa. Ammoniti: Silla, Tasillo e Mauriello (B).