Calcio: Agnonese fuori dalla Coppa Italia a testa alta, l’Isernia accede alle semifinali

Olympia Agnonese fuori dalla Coppa Italia a testa alta. In virtù del risultato maturato nella gara d’andata, con l’Isernia che ha espugnato il ‘Civitelle’ per 2-1, ai granata serviva solo vincere. Cosa che i granata provano a fare con D’Aguanno che porta in vantaggio gli altomolisani al 18’ del primo tempo. Tuttavia i padroni di casa pareggiano i conti e guadagnano l’accesso alla semifinale con una rete di Mingione al 34’ della prima frazione di gioco.

L’Olympia scesa in campo a Isernia (Foto Di Pilla)

Nei secondi 45’ minuti, malgrado l’undici di D’Ambrosio tenta in tutti i modi di scardinare la porta di Amoruso, il risultato non cambia. Sempre nel pomeriggio, ma in questo caso si trattava del recupero del secondo tempo valevole per il campionato di Eccellenza, tra Sesto Campano e la capolista Termoli il match termina 1-1 con De Filippo che replica al gol di Di Gregorio.

Il tecnico dell’Olympia, Michele D’Ambrosio (Foto Di Pilla)

Il tabellino

Reti: 18’ D’Aguanno, 34’ Mingione

Isernia: Amoroso, Di Giulio, Savarise, Di Lullo, Vallefuoco, Di Lonardo, Mingione, D’Ovidio, Lombardi (46’ Coia), Panico, Masotta (52’ Pettrone). All. De Bellis

Ol. Agnonese: Maggi, Mancino, Litterio, Dembele (65’ Pizzulli), Scorza, Barbieri, Tizzani (56’ Antonelli), Brunetti, Kone, Picozzi, D’Aguanno. All. D’Ambrosio

Arbitro: Matarese di Termoli

Note: spettatori circa 100. Ammoniti: Di Lonardo, Brunetti, Dembele