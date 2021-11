Denunciato per droga, il giorno dopo spaccia hashish a minori: arrestato

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, a seguito di specifica attività investigativa, nei giorni scorsi hanno proceduto ad eseguire una perquisizione personale e domiciliare a carico di due giovani fidanzati residenti nel capoluogo, già noti per essersi resi responsabili, in concorso tra loro, di cessioni di sostanze stupefacenti del tipo hashish a giovani anche di minore età. A conclusione delle attività, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 75 gr. circa di sostanza stupefacente tipo hashish ed un bilancino di precisione, denunciando gli stessi alla competente Autorità Giudiziaria.

Il giorno successivo lo stesso giovane è stato sorpreso nell’atto di cedere, dopo aver ricevuto in contanti la somma pattuita, un involucro di cellophane contenente gr. 8 circa di hashish ad un minore residente nel capoluogo pentro dai Carabinieri della Sezione Operativa che procedevano al suo arresto in flagranza di reato, ponendolo poi agli arresti domiciliari come disposto dall’A.G., in attesa delle determinazioni del Tribunale di Isernia.

Nella giornata di ieri, al termine della relativa udienza, il G.I.P. del Tribunale omonimo ha convalidato l’arresto eseguito ed emesso ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del giovane, ritenendo il suo comportamento espressione di professionalità e sistematicità dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti.