Calcio: Agnonese play-off a Campodipietra, il Vastogirardi si morde le mani

L’Olympia Agnonese chiude la regular season al quarto posto e accede alla semifinale play-off. Nell’ultima giornata di campionato, l’undici di D’Ambrosio ha vita facile a Cerro al Volturno dove contro i padroni di casa si impone per 6 a 0 grazie alle reti di Pizzulli, Tizzani, D’Aguanno (doppietta), Gentile e Lieggi. Domenica prossima i granata saranno di scena a Campodipietra, che complice la vittoria sull’Aurora Ururi (3-0) e il punto di vantaggio sugli altomolisani, disputerà la semifinale (gara unica) tra le mura amiche. La vincente accederà alla finale (domenica 22 maggio) con l’Isernia che con un distacco di 12 punti sulla quinta in classifica è dispensata dal disputare l’altra semifinale.

In serie D si morde le mani il Vastogirardi che al ‘Di Tella’, contro il Porto d’Ascoli, non riesce a gestire il doppio vantaggio di Montuori. Al 90′ finisce 2-2 con i marchigiani che agguantano il parieggio con Pietropaolo e Sensi. Mercoledì si torna in campo a Nereto, formazione già retrocessa in Eccellenza. Nel pomeriggio da registrare la matematica promozione in serie C della Recanatese che espugna il rettangolo dell’Fc Matese (0-3).

Tutti i risultati dell’ultima giornata: Volturnia – Agnonese 0-6; Sesto Campano – Castel di Sangro 7-4; Guglionesi-Venafro 1-3; Gambatesa-Cliternina 0-1; Isernia-Altilia 11-0; Campodipietra-Ururi 3-0. Giocate sabato: Termoli-Pietramontecorvino 1-1; Campobasso 1919-Bojano 4-1

La classifica finale: Termoli 79 (promosso in D), Isernia 73, Campodipietra 69, Agnonese 68, Venafro 61, Sesto Campano 51, Pietramontecorvino 45, Guglionesi 41, Ururi 40, Gambatesa 34, Bojano 33, Campobasso 1919 32, Cliternina 25, Castel di Sangro 22, Volturnia 16 (retrocessa in Promozione), Altilia 1 (retrocessa in Promozione).