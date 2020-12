Calcio, altri due colpi di mercato per l’Agnonese: ecco Carnevale e Ciresi

Continua la campagna rafforzamento dell’Olympia Agnonese che allarga la rosa con l’arrivo di due nuovi giocatori. Nelle ultime ore il direttore sportivo Antonello Strino, molto attivo sul mercato, ha raggiunto l’accordo con il centrocampista Simone Carnevale, classe ’97 e proveniente dal Prato (serie C). Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, Carnevale, in serie D, ha vestito la casacca dello Scandicci.

Il diesse Antonello Strino con il portiere under Giovanni Ciresi

Mancino dal piede “raffinato”, il neo acquisto va ad aggiungersi agli ultimi tre arrivi: il portiere romeno Bogdan, il terzino, ex Lazio, Vespa e il centrocampista, agnonese doc, Di Lollo. Altro elemento che approda in alto Molise è il portiere classe 2002, Giovanni Ciresi, ex Vittoria, Vigor Lamezia e Gioiese. Entrambi sono a disposizione del tecnico Senigagliesi. Nel frattempo, causa la positività di tre under, confermato il rinvio della gara che domenica avrebbe visto i granata opporsi alla capolista Recanatese. Un’opportunità in più per integrare gli ultimi acquisti nel modulo di gioco adottato dal tecnico marchigiano al quale è affidato il compito di centrare la salvezza che resta l’obiettivo prioritario della nuova società presieduta da Daniele Trotta.