Calcio: Antonelli show, l’Olympia espugna Gambatesa. Il Vastogirardi cade nelle Marche

Con una doppietta di Basilio Antonelli, l’Olympia Agnonese espugna il rettangolo di Gambatesa e continua l’inseguimento al Termoli, in settimana penalizzato di un punto. Ai granata di D’Ambrosio basta un gol per tempo per agguantare il decimo successo stagionale. Le due reti di Gambatesa, consentono all’attaccante agnonese, scuola Roma, di salire a 10 marcature nella speciale classifica dei goleador e raggiungere il compagno di squadra Crescenzo Pizozzi. La vittoria in provincia di Campobasso dà seguito all’importante successo riportato sette giorni fa nel derby con l’Isernia (3-1). Nel prossimo turno l’undici del presidente Mario Russo ospiterà il Volturnia Calcio nell’ultima gara di andata in programma sabato 18 dicembre al ‘Civitelle’. Nel frattempo sul fronte mercato il club di viale Castelnuovo saluta il centrocampista Ousmane Saidou Dembelé accasatosi in Promozione lombarda con la Nuova Sondrio Calcio.

In serie D nulla da fare per il Vastogirardi che nonostante una buona prova cade a San Benedetto del Tronto contro il Porto d’Ascoli per 3-2.

I risultati della 14^ giornata del campionato di Eccellenza molisana: Sesto Campano – Venafro 1-0; Campodipietra-Pietramontecorvino 6-3; Termoli – Altilia 14-0; Campobasso 1919-Castel di Sangro 5-0; Isernia – Cliternina 4-0; Gambatese-Agnonese 0-2; Guglionesi-Aurora Ururi 2-0; Volturnia-Bojano 1-2

La nuova classifica: Termoli (-1) 39, Campodipietra 34, Agnonese 33, Isernia 29, Venafro 26, Ururi 25, Guglionesi, Sesto Campano 24, Bojano 19, Pietramontecorvino, Campobasso 1919 15, Gambatesa, Volturnia 10, Castel di Sangro 9, Cliternina 8, Altilia 3.

Il tabellino di Porto d’Ascoli – Vastogirardi 3-2

Reti: 14’ Verdesi, 45’aut. Sensi, 54’ Napolano, 55’ Acunzio, 63’ Napolano

Porto d’Ascoli (4-3-3): Finori, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi (90′ Sabatini), Rossi (70′ Clerici), Napolano, Battista (80′ Petricci), Evangelisti, D’Alessandro. A disp. Testa, Emili, Aliffi, Nociaro, Massi, Pietropaolo. All.Ciampelli.

Vastogirardi (4-3-3): Di Stasio, Montuori (Rinaldi), Minchillo, Guadalupi, Ruggieri, Mazzeo, Secondo, Acunzio (Della Ventura), Salatino, Guida, Alagia. A disp. Carriero, Maraucci, Smeraro, Gargiulo, Donatelli, Irace, Buglia. All.Prosperi

Arbitro: Zambretti di Bergamo

Note: 200 spettatori circa. Espulso: Secondo. Ammoniti: Acunzio, Secondo, Rossi. Angoli: 2-5

Serie D girone F 14^ giornata:

Alto Casertano-Chieti 1-2 (6’ Romeo, 16’ Siragusa, 58’ Consorte)

Fiuggi-Vastese 1-4 (6’ Potenza, 15’ Di Filippo, 31’ Alonzi, 57’ Monza, 81’ Agnello)

Montegiorgio-Samb 2-0 (63’ Albanesi, 93’ Nardella)

Nereto-Fano 0-2 (Casolla, Ricci)

Pineto-Notaresco 1-1 (60’ Pampano, 63’ Bosco)

Porto d’Ascoli-Vastogirardi 3-2 (17’ Napolano, 47’ Acunzo, 54’ Verdesi, 59’ Petrini, 65’ Napolano)

Recanatese-Matese 4-0 (15’ Sbaffo, 19’ Senigagliesi, 32’ Defendi, 66’ Defendi)

Tolentino-Castelnuovo 3-0 (50’ Tortelli, 53’ su rigore Padovani, 62’ Fofana)

Trastevere-Castelfidardo 1-1 (37’ Crescenzo, 37’ Baraboglia)

La nuova classifica: Recanatese *33, Trastevere 31, Porto d’Ascoli 27, Fiuggi 25, Tolentino 23, Notaresco, Castelfidardo 22, Pineto 21, Chieti 18, Matese, Vastese 17, Montegiorgio 16, Castelnuovo, Vastogirardi *, Fano 15, Sambenedettese 12, Nereto 6, Alto Casertano 2. *una gara da recuperare