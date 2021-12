Gran galà di magia, tutto pronto al teatro Italo Argentino di Agnone

Arriva al teatro Italo Argentino l’imperdibile evento “Agnone Magica”. La manifestazione, che si terrà mercoledì 15 dicembre (ore 20,30), è stata voluta dal professor Angelo Mitri. L’organizzazione affidata al Comune di Agnone e alla Pro Loco con il patrocinio e contributo della Camera di Commercio del Molise. Sul palco del teatro agnonese attesa l’esibizione di famosi illusionisti. Mancherà il clebre mago Silvan che ha dato forfait all’ultimo momento per un impegno improcrastinabile con una importante trasmissione televisiva.

Ad aprire il sipario il comico Timo Fimiani che presenterà la serata. Spazio poi ai giochi di prestigio di Mirco Mengatti, vincitore dell’edizione 2011 dei Campionati Italiani di Magia.

Non mancherà, poi, l’esibizione di Oscar Strizzi, il performer illusionista che stupirà il pubblico con esibizioni legate alle ombre e alla sabbia. Sul palco sarà presente anche la magia di Eugenio Bonacci, il mago Genius, che catturerà l’attenzione degli spettatori con emozionanti illusioni.

“Una serata unica che riporterà la magia ad Agnone dopo l’ottimo riscontro di pubblico avuto quest’estate da ‘Sim Sala Bim’, la mostra, a cui vogliamo dare seguito, organizzata dal professor Mitri che ringrazio per la disponibilità e l’impegno profusi nei confronti della nostra comunità. – commenta il sindaco Daniele Saia – Non ci resta che assicurarci un posto all’Italo Argentino per vivere qualche ora di svago sospesi tra magia, illusione e stupore.”

Per prenotare un posto e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al 0865 77249 (dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 19:30).