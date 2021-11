Calcio, big-match al ‘Civitelle’: Agnonese e Campodipietra inseguono il Termoli

Nel massimo torneo del campionato regionale, riflettori accesi sul ‘Civitelle’ dove nel pomeriggio di scena il big – match di giornata tra Agnonese e Campodipietra, rispettivamente terza e seconda ad un solo punto di distanza in classifica. Entrambe inseguono il Termoli capolista. Il fischio di inizio è fissato alle ore 14,30 con la direzione di gara affidata al signor Mancini della sezione di Pistoia.

L’attaccante Marco D’Aguanno, due gol negli ultimi 180 minuti (foto Di Pilla)

All’appuntamento l’Olympia si presenta dopo due pareggi consecutivi (Guglionesi e Isernia) ma con la consapevolezza di potersela giocare con tutti anche grazie all’ultimo acquisto, l’attaccante Marco D’Aguanno che per caratteristiche tecniche ricorda un certo Sandro Buonanno, tra i principali protagonisti della storica promozione in serie D 15 anni fa.

Tra le fila degli ospiti occhio al tandem d’attacco Guglielmi-Touray, 14 centri in due in questa stagione. Intanto negli anticipi di ieri vittorie per Campobasso 1919 e Sesto Campano che si sono imposti sulla Volturnia Calcio (2-0) e Gambatesa (3-0).

In serie D sconfitta del Vastogirardi nell’anticipo X giornata contro la Recanatese che con il classico risultato all’inglese (2-0) si impone sui molisani.

Le gare odierne: Altilia-Ururi; Bojano-Termoli; Castel di Sangro – Isernia; Pietramontecorvino – Venafro; Agnonese – Campodipietra.

La classifica: Termoli 28, Campodipietra 25, Agnonese 24, Isernia 20, Venafro*19, Ururi 18 Guglionesi, Sesto Campano* 15, Bojano 13, Pietramontecorvino, Campobasso* 1919 12, Castel di Sangro 9, Gambatese*, Volturnia* 7, Cliternina 5, Altilia 3. * una gara in più.

Il tabellino di Recanatese – Vastogirardi 2-0

Rete: 4’st Defendi 27’st Sbaffo

Recanatese (4-2-3-1): Urbietis; Somma, Ferrante, Pacciardi, Quacquarelli; Raparo (36′ Grieco), Sopranzetti (14’st Gomez); Minicucci (14’st Giampaolo. 49’st Capitani), Sbaffo, Senigagliesi; Defendi (26’st Minella). All. Pagliari.

Vastogirardi (3-4-3): Di Stasio; Secondo (24’st Donatelli), Montuori, Minchillo; Alagia (36’st Ventura), Acunzo(29’st Capone), Mazzeo (22’st Semeraro), Guadalupi (40’st Buglia); Mingiano, Guida, Salatino. All. Prosperi.

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Note: 200 spettatori circa. Ammoniti: Mazzeo, Semeraro, Salatino. Recupero: 1’, 4′