Rifiuta l’alcoltest: denuncia, sequestro del veicolo e ritiro della patente per un uomo di Castiglione

I militari della stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino, al comando del maresciallo maggiore Ivan Sammarone, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vasto, un 67enne di Castiglione Messer Marino. La persona, alla guida della propria autovettura, nel corso di un controllo alla circolazione stradale avvenuto in via Istonia, manifestava una evidente sintomatologia alcolica, motivo per il quale era invitato a sottoporsi ad accertamento del tasso alcolico mediante etilometro, accertamento a cui però l’uomo si rifiutava di sottoporsi.

Ai militari, dinnanzi al secco rifiuto all’accertamento, non rimaneva altro che applicare quanto previsto dall’art. 186/7° del C.d.S e pertanto oltre che segnalare la persona all’Autorità giudiziaria di Vasto, procedevano al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo ai fini della confisca dell’autovettura.