Calcio: colpi Agnonese, ecco il portiere Bogdan e il difensore under Vespa

Nella settimana che attende l’Olympia Agnonese allo scontro con la capolista Recanatese, la società granata ufficializza due nuovi arrivi. Infatti il direttore sportivo Antonello Strino ha raggiunto l’accordo con il portiere, Marinca Eduard Bogdan. Classe 1997, 202 centimetri di altezza, in passato il numero uno di nazionalità romena ha vestito le casacche di Lucchese (serie D), Pontedera (Lega Pro), Fiorenzuola, Pro Piacenza, Luparese (D) e Lanciano (under 19). Ed ancora in Romania ha giocato nella massima serie (Liga I) con la Poli Timisoara. Altro elemento che farà parte della rosa di Senigagliesi è il classe 2001, ex Lazio, Valerio Vespa proveniente dall’Aprilia (serie D). Nel frattempo voci sempre più insistenti darebbero per certo il ritorno di due vecchie conoscenze. Si tratta del centrocampista Lucio Boris Di Lollo (’93) e del tre-quartista Manel Minicucci (’95) l’anno scorso ad Agnone dove ha messo a segno anche due marcature. Entrambi hanno iniziato la stagione con il Giulianova, il caso di Di Lollo, e l’Fc Matese per Minicucci in gol proprio al ‘Civitelle’ con la maglia dei campani. Resta in granata la bandiera Piergiulio Litterio (’89) che pure qualcuno dava in partenza. In uscita: Imho, Obleac, Sylla, Carponi, Francisci, Montanaro e Spanò.

