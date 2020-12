Elementare e materna, lezioni in presenza in tutti i centri dell’alto Molise

Anche i sindaci di Agnone, Poggio Sannita, Vastogirardi, San Pietro Avellana, Carovilli e Pescolanciano decidono di tenere aperte le scuole materne ed elementari. Dunque, domani – lunedì 9 dicembre – lezioni in presenza in tutti i Comuni dell’alto Molise (in precedenza ad ordinare l’apertura erano stati Capracotta e Belmonte) dove restano chiuse le scuole medie e gli istituti superiori che nel frattempo seguiranno le lezioni tramite Dad.

