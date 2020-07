Calcio, Elio Ciccorelli e Matteo Pizii raggiungono l’accordo con l’Avezzano

Calcio serie D: il giovane diesse Elio Ciccorelli e il preparatore atletico Matteo Pizii raggiungono Erminio Rullo ad Avezzano. Il terzetto lascia l’Olympia Agnonese per accettare la scommessa del presidente Gianni Paris intenzionato a riportare i marsicani in quarta serie dopo la retrocessione della passata stagione. Grande rammarico in alto Molise dove Rullo, Pizii e Ciccorelli sono stati i maggiori protagonisti degli ultimi successi che avevano catapultato il club granata a ridosso della zona play-off prima della pandemia. Sotto la loro gestione, infatti, lanciati e valorizzati diversi calciatori tutti accasatisi in società importanti anche di serie C (vedi Teramo). Nel frattempo resta la preoccupazione per il futuro che attende l’Olympia rimasta in pratica senza rosa e oggi anche senza tecnici e direttore sportivo.

