Calcio femminile: Daniela Sabatino sbroglia il derby di Firenze

Ancora in gol e ancora un gol decisivo. Daniela Sabatino continua a gonfiare la rete e lo fa sbrogliando il derby di Firenze. Parte alla grande, dunque, il campionato di calcio femminile nella massima serie per la bomber nata ad Agnone.

Vittoria col brivido per la Fiorentina Femminile. Nel derby contro la Florentia San Gimignano le ragazze di Cincotta passano in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Mascariello e Adami, entrambi sugli sviluppi di un corner, ma a cavallo tra primo e secondo tempo subiscono il ritorno delle neroverdi che con Cantore e Martinovic portano il punteggio sul 2-2.

