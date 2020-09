Cinghiale in autostrada, sette feriti. Caretta punta l’indice sul Ministro Costa

«Maxi incidente con cinque auto coinvolte sulla A4, causato da un cinghiale. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa non osi parlare di casualità perché questo incidente è una precisa responsabilità di chi ha scelto di non decidere, pur sapendo che presto o tardi la situazione sarebbe sfuggita di mano».

L’onorevole Caretta

E’ quanto dichiara l’onorevole Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d’Italia, a commento dell’incidente stradale causato da un cinghiale e che ha coinvolto cinque autovetture. Complessivamente sono sette le persone rimaste ferite.

Il Ministro Costa

«Nonostante le posizioni ideologiche e i pregiudizi – continua la parlamentare Caretta – finalmente stiamo discutendo la mia proposta di legge per la gestione della fauna selvatica nociva, che oltre a creare danni alle nostre colture agricole, mette a rischio la collettività. Ora mi auguro che si acceleri nell’iter di approvazione di una norma che si prefigge proprio di evitare che episodi come quello accaduto sull’A4 diventino la pericolosa normalità. Il ministro Costa, visto il ruolo che ricopre, dovrebbe sapere che decidere di non decidere determina comunque delle conseguenze e l’incidente ne è semplicemente la dimostrazione».

foto di repertorio