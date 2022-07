Calcio femminile: Melissa Nozzi di Castiglione Messer Marino approda al Napoli

Il Napoli calcio femminile ha annunciato l’arrivo di Melissa Nozzi. La calciatrice, classe 1997, originaria di Castiglione Messer Marino, proveniente dal San Marino, può vantare nel suo curriculum ben 26 apparizioni in serie A. La calciatrice, nata ad Agnone, ha già militato nel San Marino, Chieti, Pescara e Bologna.

«Per me si tratta di una grande opportunità, sono determinata a giocarmela al meglio. – ha spiegato la nuova calciatrice della squadra partenopea – È un onore arrivare in una piazza così importante come quella del Napoli. Sono certa che la società saprà allestire una squadra importante, perché i dirigenti mi hanno trasmesso grande entusiasmo. Mi sento già coinvolta in questo nuovo progetto».

