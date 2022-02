Calcio, festa Agnonese a Sesto Campano. Russo: “Vittoria pesantissima dedicata a Mancino”

Vittoria sofferta ma meritata quella dell’Olympia Agnonese sull’ostico campo di Sesto Campano. Match winner dell’incontro il classe 2001, Domenico Pizzulli che all’ultimo respiro regala tre punti pesantissimi ai granata. Con Pizzulli, l’altro mattatore di giornata è stato il portiere Francesco Maggi, che a metà primo tempo ha parato un calcio di rigore a Marco Di Baia. In attesa del responso che arriverà domani da Termoli, dove i giallorossi ospitano il Guglionesi, l’Olympia si porta a –3 punti dalla vetta. “Considerate le numerose assenze e la forza dell’avversario, la vittoria ottenuta sul rettangolo di Sesto Campano ha un valore decisamente maggiore – il commento a fine gara del presidente Mario Russo -. A nome dell’intera dirigenza dedichiamo questi tre punti ad un ragazzo eccezionale come Stefano Mancino, il quale, malgrado la prematura scomparsa del papà (Antonio, ndr) avvenuta martedì, ha deciso di scendere regolarmente in campo a dimostrazione ed esempio di un attaccamento e professionalità che non hanno eguali”.

I risultati degli altri anticipi: Campodipietra-Venafro 3-1; Campobasso 1919 – Cliternina 0-1. Le gare di domani: Termoli-Guglionesi; Castel di Sangro – Bojano; Isernia – Ururi; Gambatesa – Pietramontecorvino; Volturnia – Altilia.