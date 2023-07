Calcio, futuro Agnonese appeso a un filo, sindaco Saia convoca un’assemblea pubblica

È indetta per domani – mercoledì 26 luglio – alle ore 21:30 un’assemblea pubblica presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco. L’obiettivo è di grande importanza per la nostra comunità: vogliamo discutere della situazione attuale della Polisportiva Olympia Agnonese e trovare soluzioni per garantirne la continuità, giunti in prossimità della scadenza dei termini per l’iscrizione al campionato.

E’ quanto scrive su facebook il sindaco di Agnone e primo tifoso del club granata, Daniele Saia all’indomani delle dimissioni del presidente, Mario Russo e di tutto il direttivo.

“L’Olympia – aggiunge Saia – ha, da sempre, un ruolo fondamentale nella formazione di intere generazioni tramite la pratica sportiva. Ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport molisano, scrivendone pagine significative, appassionando migliaia di tifosi e contribuendo alla crescita della nostra comunità. Siamo consapevoli tanto delle sfide che la Polisportiva sta affrontando, tra cui la scadenza imminente per l’iscrizione, quanto dell’importanza di non consegnare tutto questo valore al passato. Pertanto, riteniamo che sia importante coinvolgere tutti i cittadini in questa discussione cruciale”.

Ed ancora rimarca Saia: “Riconosciamo il valore della partecipazione civica e l’importanza di lavorare insieme per preservare le tradizioni e le istituzioni che sono parte della nostra stessa identità. Solo attraverso l’impegno collettivo possiamo garantire un futuro promettente per la Polisportiva Olympia Agnonese”.

“Vi invitiamo – conclude il sindaco – a partecipare all’assemblea di domani sera. Sarà un’opportunità per discutere insieme le possibili soluzioni e valutare le azioni necessarie per garantire il presente e il futuro dei granata”.