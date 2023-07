Movida, il Comune di Agnone detta le regole: “Intrattenimenti musicali fino alle 2 di notte”

Movida notturna, il Comune di Agnone detta le regole per il mese di agosto. Con un’ordinanza il sindaco, Daniele Saia pur “riconoscendo l’importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, che con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all’animazione e alla valorizzazione turistica”, dal 1° agosto e fino alla fine del mese consente gli intrattenimenti musicali fino e non oltre le ore 2 di notte. Per i restanti mesi dell’anno – si legge nell’ordinanza a firma del primo cittadino – lo stesso provvedimento è valevole solo ed esclusivamente per i fine settimana (venerdì, sabato e prefestivi), mentre per i restanti giorni il permesso avrà vigore fino alla mezzanotte. Chi contravverrà alla direttiva rischia un’ammenda fino a 500 euro.

