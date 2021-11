Calcio: gara di esordio per i ragazzi di mister Michelino Delli Quadri, finisce in parità contro i Boys Roccaravindola

«L’aggregazione territoriale non passa certo per la politica, ma per lo sport». E’ il commento del responsabile della scuola calcio dell’Agnonese – Robur, Fernando Sica, all’esordio della squadra della categoria “Esordienti” guidata dal mister Michelino Delli Quadri.

Fernando Sica, mente e cuore della scuola calcio di Agnone

Nel pomeriggio di oggi, presso lo stadio “Civitelle” di Agnone, i ragazzi di mister Michelino hanno disputato la prima partita di campionato conto i Boys Roccaravindola. Avversari ostici, fisicamente molto più grandi dei ragazzi dell’Agnonese. Al termine dei tre tempi previsti finisce in parità tra le due selezioni, che hanno fatto vedere del buon gioco e soprattutto uno spirito sportivo encomiabile.

La squadra dei Boys Roccaravindola

E il dirigente Sica sottolinea come la squadra messa in campo da Delli Quadri sia «il frutto dell’unione dell’Alto Molise e di diversi paesi dell’Alto Vastese, come Montazzoli e Schiavi di Abruzzo. A dimostrazione di come lo sport sia realmente veicolo di aggregazione, anche territoriale».

I ragazzi allenati da mister Michelino Delli Quadri