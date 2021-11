Coppa Italia femminile: Daniela Sabatino dà un dispiacere alla sua ex squadra

Sconfitta con onore e al termine di una partita gagliarda per applicazione, voglia e determinazione del Brescia Calcio Femminile, che tra le mura amiche del “Gino Parzani” di Rodengo Saiano cede alla distanza alla Fiorentina per 2-0 nella seconda giornata del girone F della prima fase della Coppa Italia Timvision Femminile.

Al termine di un match nel quale alla lunga i valori delle Viola sono venuti fuori e hanno fatto valere la categoria di differenza, a decidere la sfida sono state le marcature – entrambe nella ripresa – di Piemonte al 31′ e della grande ex Sabatino al 45′. Per Sabatino, 207 gol con il Brescia, anche una piccola cerimonia di bentornata del pre-gara, con una targa e un mazzo di fiori donati dalla presidente Clara Gorno e dall’ex vicepresidente Rosangela Visentin.



LA GARA – Mister Elio Garavaglia deve fare a meno all’ultimo momento di Cristina Merli per un risentimento al polpaccio: al suo posto Viscardi in difesa con Barcella, Perin e Galbiati davanti a Lonni; a centrocampo Asta, Magri e Ghisi; in attacco Hjohlman, Bianchi e Luana Merli. Arbitra Bortolussi di Nichelino.



La Fiorentina allenata da Patrizia Panico, come prevedibile, prende subito in mano il controllo delle operazioni in manovra col Brescia che invece aspetta e va ad un pressing offensivo mirato e ad ondate: proprio su una situazione di questo tipo Bianchi trova il filtrante per Luana Merli al 4′ ma davanti a Tasselli l’attaccante biancoblu si lascia ipnotizzare e il portiere viola respinge.

Risponde la Fiorentina al minuto 8 con Sabatino: supera Barcella ma Lonni dice di no, poi la difesa libera. C’è grande equilibrio in campo: il Brescia copre bene tutti gli spazi e il giropalla della Fiorentina non è così incisivo: si arriva così al minuto 39 con Luana Merli che su un pallone lungo da dietro brucia Ceci dopo il rimbalzo e incrocia col sinistro, col pallone che esce di poco.



Nella ripresa esce dai blocchi una Fiorentina ben più determinata: al 1′ Catena davanti a Lonni calcia, ma il portiere del Brescia devia sul palo e poi in angolo. Al 3′ altro legno delle toscane con Vigilucci da fuori sugli sviluppi di un corner. Al minuto 11 ancora Vigilucci ci prova da fuori: pallone bloccato da Lonni. Al 30′ Lonni ancora protagonista su Piemonte da distanza ravvicinata.



E’ solamente il preludio al vantaggio della Fiorentina, che arriva al 31′: Monnecchi trova il fondo e crossa basso nel cuore dell’area piccola dove arriva Piemonte in scivolata che insacca. Le Viola continuano a spingere ma il Brescia non molla e ribatte colpo su colpo: al 42′ calcia Monnecchi dalla distanza, col pallone che esce di poco. Al 45′ il raddoppio delle Viola con Sabatino che trova l’angolino lontano con un diagonale preciso.

Al fischio finale le Leonesse si prendono l’applauso del “Gino Parzani” di Rodengo Saiano per una prova di spessore dal punto di vista del sacrificio e dell’abnegazione. Tra otto giorni sfida di altissima classifica per la Serie B in casa della Pink Bari.

Brescia-Fiorentina 0-2

Brescia Lonni, Galbiati, Perin, Barcella, Asta, Ghisi, Magri, Bianchi (42’ st Farina), Hjohlman (35’ st

Pasquali), Viscardi (1’ st Tengattini), Merli Luana (35’ st Brayda). (Ballabio, Maroni, Pellegrinelli,

Merli Cristina). Allenatore Garavaglia

Fiorentina Tasselli, Vigilucci, Kravets, Vitale, Ceci (1’ st Cafferata), Catena (23’ st Huchet), Breitner

(1’ st Monnecchi), Pires Neto, Baldi (35’ st Zazzera), Sabatino, Piemonte (42’ st Martinovic).

(Schroffenegger, Forcinella, Lundin, Fortunati). Allenatore Panico

Arbitro Bortolussi di Nichelino. Assistenti Petarlin di Vicenza e Merlino di Asti

Reti st 31’ Piemonte, 45’ Sabatino

Note Stadio Comunale Rodengo Saiano. Calci d’angolo 2-8. Recupero pt 0’, st 4’.