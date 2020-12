Calcio: il Covid blocca l’Olympia, rinviata la gara di Tolentino

Nuovi positivi in casa Olympia Agnonese: verso il rinvio la gara di Tolentino valevole per l’8^ giornata del campionatodi serie D. Nelle ultime ore è stata confermata la notizia di altri casi di giocatori risultati positivi ai tamponi Covid. Dopo i tre under risultati positivi alla vigilia del match contro la Recanatese, il virus ha colpito altri due elementi della rosa allenata da Senigagliesi. Intanto il club granata ha provvedendo ad allertare la Lnd che nelle prossime ore quasi sicuramente opterà per il rinvio della partita di domenica 20 dicembre prevista allo stadio della ‘Vittoria’ di Tolentino. Inoltre a forte rischio la disputa della sfida in programma mercoledì 23 dicembre tra l’Olympia e il Giulianova che si sarebbe dovuta disputare al ‘Civitelle’. In virtù di tutto ciò, la società del presidente Daniele Trotta ha interrotto gli allenamenti e valuta la possibilità di riprendere le attività con l’inizio del nuovo anno. Naturalmente la speranza è di recuperare quanto prima i giocatori colpiti dal Covid.

