Natale, a Maiella presepe a grandezza naturale simbolo di speranza e rinascita

Un presepe simbolo di rinascita e di buon auspicio per l’anno che verrà. E’ quello allestito dai ragazzi dell’associazione “La Repubblica di Maiella” nella villetta adiacente il polo scolastico dell’istituto omnicomprensivo “Giuseppe Nicola D’Agnillo”. Gli elementi del presepe sono stati realizzati con materiali poveri e a grandezza naturale. A riguardo i soci dell’associazione ringraziano di cuore per la collaborazione dimostrata Nietta e Linda Cerimele, mentre per l’allestimento delle luminarie i signori Clemente Zarlenga, Pietro Di Ciocco e Franco Mastrostefano. Nelle prossime settimane il presepe, illuminato anche di notte, sarà benedetto dal parroco della parrocchia.

