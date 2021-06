Calcio: il Fiuggi passa al ‘Civitelle’, il Campobasso rimanda la festa

Un gol per tempo e l’Atletico Fiuggi archivia la pratica Agnonese. A tre giornate dalla conclusione del campionato, con in granata già retrocessi in Eccellenza, al ‘Civitelle’ passano i laziali grazie alle reti di Tornatore e Basilico. Nulla da fare per il Campobasso che rimanda la festa promozione. I rossoblu non vanno oltre l’1-1 contro il Porto Sant’Elpidio, Cenerentola del girone F che onora al meglio una sfida data per scontata nel capoluogo molisano. Così al vantaggio dei padroni di casa firmato da Rossetti, ci pensa Alessio Palladini a fissare il punteggio in parità. Ne approfitta il Notaresco che travolge il Vastogirardi (3-0) e accorcia sul Campobasso ora a +6. Dunque festa rinviata per i lupi che domenica prossima saranno di scena a Rieti, mentre i teramani faranno visita all’ostica Recanatese. Il quadro della prossima giornata vede pure Agnonese – Aprilia e Albalonga – Vastogirardi.

Tutti i risultati: Aprilia-Pineto 0-1; Castelfidardo-Giulianova 0-0; Castelnuovo – Tolentino 0-2; Campobasso – P. Sant’Elpidio 1-1; Matese-Recanatese 3-2; Montegiorgio – Rieti 1-0; Agnonese – Fiuggi 0-2; Notaresco – Vastogirardi 3-0; Vastese – Albalonga 3-1.

La classifica a tre giornate dalla fine del campionato: Campobasso 68, Notaresco 62, Matese 51, Albalonga 49, Pineto* 49, Castelfidardo 46, Montegiorgio 45, Castelnuovo*** 45, Rieti 43, Vastese 42, Recanatese*42, Vastogirardi* 39, Aprilia 38, Fiuggi, Tolentino 36, Giulianova 29, Agnonese 14, Porto Sant’Elpidio 11. (ogni* una gara in meno)

Il tabellino di Agnonese – Atl. Fiuggi 0-2

Reti: 36′ pt Tornatore, 15′ st Basilico

Ol. Agnonese: Caputo, Tinti, Litterio (17’st Sbordone), Pijc, Di Lollo (17’st Barbato), La Macchia, Amaya (9’st Sapone), Troiano, Bartoli, Tankulic (45’st Di Ciocco), Da Costa (24’st D’Ercole). A disp.: Esposito, Nikolopoulos, Pincelli, Piovani. All. Di Rosa

Atletico Fiuggi: Atzeni, Marianelli, Rizzitelli, Tornatore (16’st Gaetani), Basilico (16’st Fall), Foglia (16’st Forgione), Proia, Tajani (16’st Papaserio), Esposito (33’st Del Duca), Frabotta. A disp.: Novi, Pierreton, Costa. All. Incocciati

Arbitro: Lipizer di Verona

Note: 80 spettatori circa. Ammoniti: Di Lollo, La Macchia, Troiano, Papaserio, Proia, Esposito.