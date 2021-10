Calcio: il Vastogirardi stende la Samb, in Puglia solo un pari per l’Agnonese

Il Pietramontecorvino stoppa sul nulla di fatto la rincorsa dell’Olympia Agnonese alla capolista Termoli. In Puglia i granata, nonostante una buona prova e diverse palle gol, non vanno oltre il risultato a reti bianche. Sul finale di gara i molisani recriminano per un colpo di testa di capitan Litterio con la palla che avrebbe superato la linea di porta. Non dello stesso avviso l’arbitro Matarese di Termoli che ha lasciato proseguire l’azione. Il pareggio ottenuto in provincia di Foggia allontana gli altomolisani dalla vetta complice il successo del Termoli sul Campobasso 1919 (3-0). A detta del diesse Paolo Scampamorte il risultato in terra di Capitanata non è da buttare. “Sapevamo che la sfida contro i pugliesi era molto insidiosa ma ai miei ragazzi non rimprovero nulla. Chiunque verrà a giocare su questo campo, ne sono sicuro, avrà grosse difficoltà. Sarei solo curioso di rivedere l’episodio del colpo di testa di Litterio con la sfera che tutti mi dicono sia entrata di almeno trenta centimetri in porta. Ci prediamo questo punto e guardiamo avanti”. L’undici di D’Ambrosio tornerà in campo mercoledì per il turno di andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Al ‘Civitelle’ attesa l’Isernia, mentre domenica sfida dal sapore antico contro l’Aurora Ururi.

In serie D roboante vittoria del Vastogirardi che al ‘Di Tella’ supera la blasonata Sambenedettese (3-1) con le reti di Guida (doppietta) e Alagia. Per i marchigiani il gol porta la firma di Ferri Marini.

Tutti i risultati dell’VIII giornata di campionato di Eccellenza molisana: Campodipietra-Sesto Campano 4-3; Venafro-Gambatese 6-2; Altilia – Cliternina 0-4; Ururi – Bojano 3-2; Termoli-Campobasso 1919 3-0; Isernia-Volturnia 3-0; Guglionesi-Castel di Sangro 3-0; Pietramontecorvino – Agnonese 0-0.

La nuova classifica: Termoli 24, Agnonese 20, Campodipietra 19, Ururi 15, Isernia 14, Venafro, Guglionesi 13, Bojano 12, Sesto Campano, Pietramontecorvino 11, Castel di Sangro 9, Volturnia 7, Gambatese, Cliternina 4, Altilia 3.

I risultati del girone F di serie D: Castelnuovo-Recanatese sospesa, Castelfidardo-Matese 1-1 (71’ Alfageme, 82’ Cardinali), Fano-Notaresco 1-2 (15’ Maio, 31’, 65’ Valenti), Fiuggi-Pineto 1-0 (16’ Fall), Nereto-Montegiorgio 0-2 (41’ Spagna, 95’ Omiccioli), Porto d’Ascoli-Tolentino 1-0 (73’ su rigore Napolano), Trastevere-Alto Casertano 1-0 (60’), Vastese-Chieti 0-0, Vastogirardi-Samb 3-1 (11’ Guida, 20’ su rigore Guida, 23’ su rigore Ferri Marini, 58’ Alagia)



La classifica: Fiuggi 18, Trastevere 15, Pineto 13, Notaresco 13, Recanatese 13, Castelfidardo 13, Porto d’Ascoli 13, Matese 12, Castelnuovo 10, Vastogirardi 9, Chieti 9, Tolentino 9, Vastese 7, Montegiorgio 7, Fano 5, Samb 4, Nereto 2, Alto Casertano 1