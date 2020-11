Calcio, in campo Vastese – Agnonese dei tanti ex. Diretta su facebook

L’Agnonese torna in campo e già questa di per sé è una notizia. I granata di Stefano Senigagliesi fanno visita domani pomeriggio alla Vastese che tra i quadri societari annovera due vecchie conoscenze del calcio altomolisano quali l’ex diesse Nicola D’Ottavio e l’ex team manager Maurizio Sabelli, entrambi agnonesi doc. Tra le fila dei biancorossi anche il tecnico in seconda Antonio Dell’Oglio che nella città delle campane ha lasciato un ottimo ricordo al fianco di Pino Di Meo.

L’ex diesse e team manager dell’Olympia, Maurizio Sabelli con Keyta

Insomma, in riva all’Adriatico si preannunciano novanta minuti all’insegna dell’amarcord nonostante sentimenti ed emozioni saranno messi da parte al fischio d’inizio. Dopo il cambio societario e il pareggio nel derby contro il Vastogirardi, l’Olympia è intenzionata a centrare il primo successo stagionale per risalire la china in classifica. A riguardo riflettori puntati sul tandem d’attacco Mbumba–Maniscalchi.

Tra i molisani scalpitano anche l’ex biancorosso, classe ’99 Andrea Montanaro e l’argentino Aaron Lombardi, classe ’95 ed Fossacesia. Vastese – Agnonese si disputerà allo stadio “Aragona” a porte chiuse. Assicurata la diretta sulla pagina facebook del club adriatico offerta dagli sponsor Antenore Energia e Outlet Marchesani. Ad arbitrare l’incontro, valevole quale recupero della sesta giornata del campionato di serie D (girone F), ci sarà il signor Paolo Grieco della sezione di Ascoli Piceno coadiuvato da Valerio Brizzi di Aprilia e Simone Iuliano di Siena. Il fischio di inizio previsto alle ore 14,30. Gli altri incontri di giornata sono: Notaresco-Aprilia e Giulianova-Albalonga.