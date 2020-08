Calcio: Covisod accoglie iscrizione Agnonese, ma futuro club resta incerto

Mentre la Co.Vi.So.D dà l’ok alla domanda d’iscrizione dell’Olympia Agnonese al campionato di serie D (il quattordicesimo consecutivo), la società granata lavora alacremente per tentare di pianificare la prossima stagione. A riguardo domani sera (ore 19,00) nella sede sociale di Viale Castelnuovo convocata un’assemblea che vedrà la presenza dei soci e del presidente dimissionario Marco Colaizzo. L’imprenditore nel settore della vendita di auto, dopo tre anni di gestione, sembra intenzionato a lasciare il timone del club che a un mese (20 settembre) dalla partenza della Coppa Italia si ritrova senza rosa e staff tecnico. Nelle settimane scorse, infatti, tutti i giocatori della passata stagione hanno trovato sistemazione altrove, compreso i tecnici Erminio Rullo e Matteo Pizzi. Intanto sul fronte società nelle ultime ore indiscrezioni parlano di trattive in corsa per cedere il pacchetto maggioritario. Al momento solo voci che tuttavia vanno confermate anche se l’intero ambiente spera in un ripensamento della famiglia Colaizzo. La sensazione è che il futuro dell’Agnonese in quarta serie resta appeso ad un filo. Domani sera se ne saprà certamente di più.

